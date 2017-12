Johnny Hallyday : Son tout dernier été de "bonheur intégral" à Saint-Barthélemy

Mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette, dans sa villa La Savannah, Johnny Hallyday a reçu un spectaculaire et bouleversant hommage populaire à Paris, samedi, avant d'être inhumé, lundi 11, dans le petit cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. L'attachement du rockeur à l'île n'est pas nouveau. Paris Match nous raconte son dernier été dans sa villa de paradis.

Après la tournée des Vieilles Canailles qui s'est achevée début juillet, malgré le cancer du poumon qui le rongeait, Johnny Hallyday a pu passer un dernier été dans sa sublime villa Jade, avec une vue incroyable sur l'océan, à Saint-Barthélemy. Depuis 2008, année de la fin de la construction de la maison, le rockeur et Laeticia y passent tous leurs étés. L'épouse de Johnny s'occupe de tout le monde, prépare le déjeuner (elle adore cuisiner) et organise des fêtes thématiques pour l'anniversaire de leurs filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans). Cet été n'a pas dérogé au cérémonial, comme le raconte Benjamin Locoge dans son reportage pour Paris Match : "Laeticia adore inviter des gens et Johnny aime être entouré, même s'il est un vieux loup solitaire. Le rituel est vite établi : le matin, tout le monde se lève tard. Le petit déjeuner, gargantuesque, est préparé par le personnel. Puis, vers 15h, Laeticia sert un déjeuner. L'après-midi, direction la plage de la baie des Flamands pour se baigner ou se promener en mer. Des sorties auxquelles Johnny ne prend pas toujours part, profitant à fond de ces moments de solitude face au soleil. Il peut passer des heures à regarder l'océan, seul dans son rocking-chair."