Johnny Hallyday : Laeticia, Sylvie, Nathalie, Elisabeth... Les femmes de sa vie

Johnny Hallyday formait depuis plus de vingt ans un couple solide avec Laeticia, une relation passionnelle qui a surmonté de multiples épreuves. Au point d'en oublier que l'icône du rock, que les Américains n'hésitent pas à appeler l'Elvis Presley français, a vécu d'autres histoires avant elle.

Laeticia, LA femme de sa vie

"Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité." Dans la nuit du 5 au 6 décembre, Laeticia Hallyday a annoncé la triste nouvelle que tout le monde redoutait : la mort, à 74 ans, de son mari qui se battait contre un cancer du poumon depuis un an. Véritable pilier du rocker, toujours là pour le soutenir même, et surtout, dans les instants les plus délicats, la pétillante blonde avait rencontré le chanteur dans les années 90 alors qu'elle avait suivi son père parti s'installer en Floride. C'est dans un restaurant de Miami que les chemins de Laeticia et Johnny s'étaient croisés.

Mariée très jeune à l'interprète de Je te promets – elle avait 21 ans –, Laeticia Hallyday apporte un nouveau souffle au chanteur, une stabilité marquée par l'arrivée de deux petites filles, celle de Jade en 2004 et celle de Joy quatre années plus tard en 2008, adoptées au Vietnam.

Investie dans la vie professionnelle de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday l'a toujours accompagné dans ses tournées, vivant au plus près l'immense ferveur du public. Parce qu'elle connaissait mieux que personne l'amour inconditionnel que portait son homme à la musique, elle l'avait soutenu pour son retour en studio et l'enregistrement de son 51e et dernier album.

Sylvie Vartan, couple mythique des années 60

La rencontre de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan remonte à 1962, alors que la jeune Bulgare donne un concert à l'Olympia en tant que première partie de Vince Taylor. Le rocker français qui s'était lui-même produit, pour la toute première fois, sur la mythique scène parisienne l'année précédente alors qu'il n'avait que 18 ans tombe tout de suite sous le charme de cette ravissante blonde.

Trois ans plus tard, le couple adulé se marie dans le manoir des parents de Sylvie Vartan à Loconville (Oise), une union qui devait rester secrète jusqu'à ce que le prêtre ne dévoile la date et que 2000 fans et journalistes s'invitent à la fête et contraignent des forces de police à encadrer la cérémonie.

De leur amour naît David en 1996. Le couple mythique divorce en 1980 après quinze ans de passion et de destruction. Une histoire à part qui a marqué à jamais Sylvie Vartan. "Comme toute la France, mon coeur est brisé. J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Mariage express avec Elisabeth Etienne

Peu de personnes s'en souviennent mais Johnny Hallyday a épousé l'actrice Elisabeth Etienne, dite Babeth, en décembre 1981, avant de divorcer deux mois et deux jours plus tard, en février 1982.

Une nouvelle vie avec Nathalie Baye

C'est en 1982 que Johnny Hallyday rencontre Nathalie Baye lors d'une émission télévisée de Maritie et Gilbert Carpentier. L'actrice est posée, peu familière avec l'agitation médiatique qui entoure le chanteur. Le rocker adopte un nouveau style de vie, part s'installer avec sa compagne à la campagne, dans les Yvelines. De leur amour naît Laura Smet en 1983. Le couple se sépare trois ans plus tard, en 1986.

Adeline Blondieau, mariage X2

Johnny Hallyday approche de son 50e anniversaire lorsqu'il tombe sous le charme de la jeune Adeline Blondieau, 19 ans, qu'il a connue petite puisque la jolie brune n'est autre que la fille de son vieux copain et parolier Long Chris. Le couple passionné et instable se marie une première fois en 1990, divorce deux ans plus tard, se remarie 1994 et se sépare définitivement l'année suivante, en 1995.