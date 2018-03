Testament de Johnny Hallyday : Jean-Claude Camus fait une "mise au point"

De nombreuses voix s'élèvent et expriment leur incompréhension quant aux dispositions testamentaires de Johnny Hallyday. Sur qui peut compter Laeticia Hallyday aujourd'hui ? Sur sa meilleure amie Hélène Darroze, Jean Reno mais aussi sur Jean-Claude Camus. L'ancien producteur historique de Johnny Hallyday, de 1982 et 2010, monte au créneau pour défendre la veuve de 42 ans. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils considèrent comme un "retournement de veste"...

En effet, quand Johnny Hallyday et Jean-Claude Camus se sont séparés, c'était sans doute la fin du duo le plus mythique du show-business français des trente dernières années. Pour autant, ils se sont réconciliés et Camus a pu accompagner son ami jusqu'à la fin. Il est très reconnaissant envers Laeticia d'avoir rendu cela possible comme il l'explique longuement dans son autobiographie, Pas né pour ça (éditions Plon). "Laeticia lui a amené une vie de famille qu'il n'a jamais eue, déclarait récemment Camus sur une chaîne de télévision belge. Laeticia l'a tout doucement sorti de ses errements, de ses abus."

En 2010, la rupture entre Camus et la star avait fait des étincelles. L'ancien producteur a donc tenu à cette mise au point sur les réseaux sociaux : "Dans notre séparation en 2010 j'ai et nous avons eu des paroles acides comme dans tout divorce. Avec Johnny, Laeticia, nous avons vraiment regretté et avons voulu les oublier quand nous nous sommes retrouvés. Ce n'est pas un retournement de veste, simplement rester fidèle à l'amour qu'ils m'ont donné tous les deux depuis mai 2017. Possible que vous compreniez ? Je l'espère. Merci Jean Claude."