Héritage de Johnny Hallyday : "Laeticia est très meurtrie"

Elle a pleuré dans ses bras, à Paris et à Saint-Barthélemy, partageant la même douleur inconsolable qu'elle. Laeticia Hallyday ne s'attendait pas à ce que Laura Smet la trahisse en contestant le testament laissé par Johnny Hallyday, qui fait de son ultime femme la seule bénéficiaire de son patrimoine et de ses droits.

Attaquée de toutes parts, Laeticia Hallyday a retrouvé à New York sa plus fidèle alliée, Hélène Darroze, qui est également la marraine de sa fille Joy, 8 ans. Dans le nouveau numéro de Paris Match à paraître jeudi 22 février, la chef étoilée évoque la double peine de Laeticia Hallyday : celle d'avoir perdu l'homme de sa vie, qu'elle pleure chaque jour, et celle de se retrouver embourbée dans une guerre familiale intense qui dépasse le cadre de son clan. "Je viens de la rencontrer à New York : Laeticia est très meurtrie", révèle Hélène Darroze.

Malgré son isolement, Laeticia Hallyday ne veut pas flancher. "Elle tient debout grâce à ses filles qu'elle doit protéger. Depuis des mois, elle était monopolisée par la maladie et le calvaire de Johnny", témoigne son amie, qui ajoute que la mort de son mari la mine bien plus que la polémique. Pour Hélène Darroze, il ne fait aucun doute que cette guerre familiale trouvera forcément une issue favorable : "Je suis sûre que la communication va se renouer."

La membre du jury de Top Chef (M6) s'était voulue tout aussi optimiste lorsqu'elle avait accordé sa toute première réaction à Marc-Olivier Fogiel (RTL), déjà depuis New York. Prenant la défense de Laeticia Hallyday, vue par certains comme une épouse vénale, Hélène Darroze s'est malgré tout dite "très choquée, très peinée, très surprise" face aux attaques de Laura Smet et David Hallyday.