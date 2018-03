Laura Smet "retrouve sa famille" aux César : Un "tacle sublime" ?

Simple et sans détour, comme prévu. Vendredi 2 mars, aux César du Cinéma 2018, Laura Smet a effectué son grand retour public, deux mois après la mort de son père Johnny Hallyday. Une première apparition officielle très attendue, avec pour toile de fond, l'affaire du testament qui a divisé son clan - pour rappel, deux mois après la mort du Taulier, Laura Smet et son frère David Hallyday ont annoncé leur souhait de contester le testament de leur père.

L'actrice de 31 ans est montée seule sur scène pour remettre le prix du meilleur second rôle féminin (pour lequel elle aurait pu être nommée avec Les Gardiennes). "Je suis très heureuse de retrouver ma famille de cinéma... et de remettre ce joli prix", a-t-elle simplement déclaré, avant d'annoncer les nommées, et d'offrir le César à Sara Giraudeau (pour Petit Paysan).

C'est sous de vifs applaudissements que la comédienne, élégante dans son smoking noir, est entrée sur scène, apparaissant touchée par l'accueil qui lui était réservée par cette deuxième "famille".

Pour beaucoup, ces quelques mots sont apparaissent comme un évident clin d'oeil, voire une petite attaque bien placée, à cette famille qui se déchire autour du testament du regretté Taulier. "Sèche", "lapidaire" et auteure d'un "tacle sublime" pour les uns, "magnifique" et "classe" pour les autres, la courte apparition de Laura Smet n'est en tout cas pas passée inaperçue...