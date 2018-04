Johnny Hallyday : Son manager Sébastien Farran est sorti de garde à vue

Avant d'être le manager de Johnny Hallyday, Sébastien Farran a été celui de Suprême NTM, duo formé par Kool Shen et JoeyStarr. Après des années d'accusations lancées sur les réseaux sociaux - accusations auxquelles Sebastien Farran avait répondu et s'était fermement défendu -, JoeyStarr a finalement porté plainte contre Farran. Mardi 10 avril 2018 dans la matinée, ce dernier était placé en garde à vue pour être entendu par la police. Un coup dur pour celui qui est un soutien solide de Laeticia. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec " l'affaire' Hallyday. Selon son avocat, qui s'est exprimé sur BFMTV, la garde à vue de Sébastien Farran a été levée ce mercredi.

La garde à vue avait été révélée par le journaliste du Point Aziz Zemouri. Sébastien Farran a été entendu par la police "suite à une information judiciaire pour 'abus de confiance', 'faux en écriture' et 'vol', ouverte à Paris après une plainte de JoeyStarr". Une perquisition a même eu lieu à son domicile. Selon l'avocat du manager, "il n'a pas été déféré" devant un juge. Il a donc quitté les services de la brigade financière, en homme libre et n'est pas renvoyé devant la justice "pour le moment", précise Me Thomas Klotz. Selon lui, cette affaire découle d'un "différend" qui a été "réglé" et ne dépend pas d'une juridiction "pénale". D'après nos informations, un protocole d'accord avait été signé depuis 2015 entre JoeyStarr et Sebastien Farran.

Les premières accusations de JoeyStarr contre Farran ont été portées sur Facebook en 2015. À l'époque, celui qui était devenu le manager de Johnny Hallyday avait répondu dans une lettre ouverte publiée par le Huffington Post. Il y déplorait la perte d'un ami tout niant fermement avoir escroqué qui que ce soit. "Tes incantations calomnieuses méritent d'être confrontées à la réalité, écrivait Sébastien Farran à l'intention de JoeyStarr. Encore une fois, nous n'étions pas obligés de finir cette si belle histoire de la sorte, j'en garderai malgré tout un souvenir éternel. Mon ami que j'ai perdu."