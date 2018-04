Johnny Hallyday : Garde à vue pour son manager Sébastien Farran

JoeyStarr a donc porté plainte après avoir porté de graves accusations contre Sébastien Farran sur les réseaux sociaux. Les premières datent de 2015 et ont été régulièrement répétées. Farran avait répondu dans une lettre ouverte "à JoeyStarr, mon ami perdu" publiée par le Huffington Post.

On pouvait y lire : "Si je lis bien tes déclarations, je devrais sans doute t'appeler Joey, de ton nom de scène, tant tes épanchements relèvent d'une vilaine opération de communication. Une opération de communication dont les motivations sont connues de toi. Et de toi seul. C'est difficile d'écrire à un ancien ami, à l'artiste avec lequel j'ai construit une grande partie de ma carrière. Un ami de 25 ans qui s'est trompé et se trompe encore. Ce qui est bien entre toi et moi, c'est que tu me connais tout autant que je te connais. (...) Tes incantations calomnieuses méritent d'être confrontées à la réalité. (...) Encore une fois, nous n'étions pas obligés de finir cette si belle histoire de la sorte, j'en garderai malgré tout un souvenir éternel. Mon ami que j'ai perdu."

Sébastien Farran répondait aux accusations d'escroqueries portées contre lui "sans aucune procédure officielle" par JoeyStarr. La justice, désormais impliquée, va devoir trancher.