Laeticia Hallyday "va très très mal à Los Angeles"

Les récents sourires de Laeticia Hallyday à Los Angeles laissaient espérer un nouveau départ pour la dernière épouse de Johnny Hallyday, entourée de ses amis. Mais il semblerait que la maman de Jade (13 ans) et Joy (9 ans) gère encore très difficilement son deuil, la date très symbolique du 15 juin n'aidant pas.

Pour la toute première fois en près de vingt-ans d'amour, Laeticia Hallyday n'organisera pas de fête d'anniversaire pour celui qu'elle a tant aimé et qu'elle continue de chérir six mois après sa mort. Johnny Hallyday aurait eu 75 ans ce 15 juin 2018, un anniversaire à part pour lequel les fans se mobilisent aux quatre coins de la France, une grande messe ayant été organisée à la Madeleine (Paris). À cette occasion, Yves Calvi et son équipe ont recueilli plusieurs témoignages diffusés dans l'émission Laissez-vous tenter (RTL) dans la matinée de ce vendredi.

Très proche de Laeticia Hallyday qu'il soutient depuis le décès de Johnny, une promesse qu'il a faite au chanteur, Jean-Claude Camus a donné de nouvelles de son amie. "Je suis plus que jamais en contact avec Laeticia, je l'avais promis à Johnny et Laeticia va très très mal à Los Angeles parce qu'elle n'a jamais intégré l'idée qu'il allait partir", a confié le producteur de 79 ans qui a passé de nombreux anniversaires avec Johnny, lequel adorait les fêter sur scène.

Régulièrement en contact avec Laeticia, par téléphone mais aussi physiquement, Jean-Claude Camus s'est vu remettre un cadeau très précieux par la veuve de Johnny, un bracelet porté ces dernières années par le rockeur, "que Laeticia lui a retiré le matin où il est parti." "Elle me l'a fait parvenir il y a quinze jours et ça a été pour moi une grande émotion. Il est maintenant à mon bras et je ne le quitterai plus jamais", a partagé le producteur, très touché.