Laeticia Hallyday très émue pour voir Joy sur scène : "La fierté de papa"

Le 10 juin 2019, Laeticia Hallyday a dévoilé plusieurs séquences particulièrement épatantes de sa fille Joy, sur Instagram. On voit la petite fille de 10 ans se préparer à monter sur scène pour le spectacle de fin d'année de son école de danse à Los Angeles. Joy est particulièrement à l'aise dans cette discipline et comme on peut le voir dans plusieurs vidéos, elle manie à la perfection l'art des claquettes. Jade, qui est très proche de sa petite soeur, n'était malheureusement pas là pour assister au spectacle.

La veuve de Johnny Hallyday était au premier rang pour soutenir sa fille, qui a livré une superbe prestation en compagnie de l'ensemble de la troupe de danseuses. Comme une grande, Joy a enchaîné les tenues de scène et les chorégraphies, sous le regard fier de sa maman. "Quelques minutes avant le début du show... Un peu nerveuse et surtout le trac. Ma danseuse préférée, mon petit ange, je suis tellement fière de toi", a écrit Laeticia Hallyday sur sa story Instagram.

"Je me souviens de tous ces moments dans cette compagnie de ballet russe à Venice où tout avait commencé pour Jade et combien la magie avait opéré sur elle. Je suis très nostalgique de cette époque, c'était il y a déjà plus de dix ans. Ma Joy me donne tant de bonheur d'avoir continué ce chemin que Jade avait commencé, c'était la fierté de leur papa", a déclaré, non sans émotion, Laeticia Hallyday sur le réseau social. Une petite graine de star.