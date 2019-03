Sébastien Farran : Le manager de Johnny s'est marié avec Nadège Winter

En plus de Lola, Sébastien Farran est papa de Léa (22 ans) et Théo (12 ans), nés de sa précédente relation avec la rappeuse Lady Laistee. Sur le point de se marier, on comprend donc mieux pourquoi il n'était pas avec Laeticia Hallyday pour ses 44 ans, célébrés à Los Angeles il y a quelques jours. Restés proches depuis la mort du Taulier, il l'a notamment accompagnée pour la sortie de l'album posthume, Mon pays c'est l'amour, à l'automne dernier. Pour les fêtes de fin d'année, Sébastien Farran - qui est toujours en charge des intérêts de Johnny et de Laeticia -, Nadège Winter et leurs enfants avaient retrouvé Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, lors de leur émouvant retour au Vietnam.