Héritage de Johnny Hallyday : "Soulagement provisoire" pour Laura et David

Plus d'un an après la mort de Johnny Hallyday, la question de son héritage reste toujours un point d'opposition entre sa dernière épouse Laeticia Hallyday et ses deux aînés, Laura Smet (35 ans) et David Hallyday (52 ans). Le 19 mars 2019, au lendemain du 44e anniversaire de la veuve du Taulier célébré à Los Angeles en présence de sa maman Françoise Thibaut, de son frère Grégory Boudou et de ses plus proches amis, la justice californienne s'est à nouveau penchée sur cet épineux dossier.

Alors que Laeticia Hallyday avait demandé à ce que certains biens de son époux – motos, voitures, mais aussi et surtout des royalties des chansons –, soient placés dans son trust, la justice californienne s'y est opposée. "La justice refuse en quelque sorte l'américanisation des biens de Johnny", a résumé Jean-Barnard Cadier, correspondant de BFMTV à Washington. Ce dernier a rappelé que trois ans avant son décès, Johnny Hallyday avait pris la décision de placer ses biens dans un trust, "une sorte de coffre-fort virtuel".

Si la justice californienne a mis autant de temps à se prononcer sur cette demande de Laeticia Hallyday, c'est parce que tous les biens du Taulier devaient être recensés avant qu'une décision ne soit prise et qu'ils étaient particulièrement nombreux. Jean-Barnard Cadier a évoqué "un soulagement provisoire" de Laura Smet et David Hallyday, sachant que la justice française doit à son tour se prononcer le 29 mars prochain, lors d'une audience très attendue au tribunal de grande instance de Nanterre. La question est de savoir si la justice française est compétente ou non dans le dossier de l'héritage de Johnny Hallyday. Une nouvelle audience en Californie est également prévue le 30 avril.

Pour rappel, Laura Smet et David Hallyday avaient obtenu en décembre dernier un gel de 37,5% des royalties.