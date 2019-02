Laeticia Hallyday : Poignant message à Johnny pour la Saint-Valentin

En cette journée de Saint-Valentin, si symbolique pour les amoureux du monde entier, Laeticia Hallyday ne pouvait pas garder le silence. Ainsi, elle a touché en plein coeur ses 470 000 abonnés Instagram en postant un message pour son regretté mari Johnny, mort il y a déjà un an.

"Le deuil c'est des moments si difficiles qui nous ai donné de vivre. Je ne sais pas quels sont les remèdes à cela. Je ne crois pas qu'il y en ai, si ce n'est celui que l'on appelle le temps. Seul le temps pourra peut apaiser, le chagrin immense et peut être un jour très lointain pour moi aussi combler un peu le manque. Je sais qu'il n'y aura pas un jour de ma vie où je ne penserais pas à mon homme, je voudrais tant espérer qu'un jour je penserais à lui en souriant avec moins de tristesse et de douleur. J'y travaille au quotidien pour apprivoiser ce manque ce vide abyssal avec beaucoup de douceur pour ne plus en souffrir, que cela soit simplement la paix et la certitude réconfortantes d'avoir vécu une vie extraordinaire hors norme auprès d'un homme exceptionnel. Joyeuses St Valentin mon Amour. Je t'aime pour toujours", a écrit Laeticia Hallyday.