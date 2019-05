Laeticia Hallyday : Sa petite soeur Margaux torride en bikini fluo

Bien qu'elles aient vingt ans d'écart, Margaux Thibaut et Laeticia Hallyday ont la même mère, Françoise Thibaut, mais pas le même père. Des milliers de kilomètres et un océan les séparent (Laeticia vit à Los Angeles avec ses deux filles Jade, 14 ans, et Joy, 10 ans), mais elles sont malgré tout très proches et se témoignent leur amour dans les moments importants. Comme en mars dernier, Laeticia Hallyday a fêté ses 44 ans.