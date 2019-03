Margaux Thibaut : La soeur de Laeticia Hallyday, un fort potentiel sensualité

Margaux Thibaut et Laeticia Hallyday ont grandi avec la même mère (Françoise Thibaut), mais pas avec le même père, et sont nées avec vingt ans d'écart. Cette différence d'âge les a rapidement contraintes à une séparation et un éloignement, Laeticia Hallyday ayant épousé Johnny Hallyday alors qu'elle n'avait 21 ans. C'était en mars 1996, à la mairie de Neuilly-sur-Seine, devant le maire de l'époque, Nicolas Sarkozy. Margaux n'était alors qu'un bébé. Malgré tout, les demi-soeurs ont su rester proches, leurs intérêts communs les rapprochant.

Tout comme sa grande soeur, Margaux Thibaut est une passionnée de mode. La jeune femme est styliste à Londres, comme elle l'indique dans sa biographie Instagram. Un réseau social qu'elle alimente régulièrement, proposant des photos d'elle et de sa jolie silhouette. La demi-soeur de Laeticia Hallyday est bien dans son corps et cela se ressent et se voit. Lorsqu'elle part en vacances, dans des destinations telles qu'Ibiza, Margaux Thibaut n'hésite pas à dévoiler ses courbes et à les exposer sur Instagram. La preuve en images avec les photos prises l'été dernier.