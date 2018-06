Laeticia et Johnny Hallyday, leur mariage : Les conseils de Nicolas Sarkozy

Le mariage de Johnny et Laeticia Hallyday vécu de l'intérieur : c'était une immersion inédite proposée par BFMTV le 11 juin 2018, en prime time, à l'occasion du documentaire Johnny - Laeticia, à la vie à la mort réalisé par Philippe Dufreigne et Fabrice Babin. Durant plusieurs mois, les deux journalistes sont allés à la rencontre des proches du rockeur français décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, mais aussi de sa dernière épouse.

Un an seulement après avoir rencontré la jeune, jolie et timide Laeticia Boudou à Miami, où elle habitait à l'époque avec son père André Boudou, Johnny Hallyday décide de l'épouser. Un quatrième mariage pour le Taulier, qui a précédemment été marié à Sylvie Vartan, puis à Elisabeth Etienne, dite Babeth, durant deux petits mois, et enfin à Adeline Blondieau, qu'il a épousée à deux reprises. Leur union est célébrée le 25 mars 1996 à Neuilly-sur-Seine par Nicolas Sarkozy, alors maire de la commune des Hauts-de-Seine. Ami proche de Johnny Hallyday, l'ancien président propose une ambiance détendue, taquinant Laeticia Hallyday pour le tout petit "oui", "sourd mais suffisant", qu'elle prononce en réponse à la traditionnelle interrogation : "Consentez-vous à prendre pour épouse Jean-Philippe Smet ?" Un moment insolite et touchant qui fait rire les invités présents dans la salle des mariages.

Nicolas Sarkozy se permet même de prodiguer quelques conseils à la jeune mariée habillée d'un ensemble bleu clair, d'un collant blanc et d'une paire de gants de la même couleur : "Johnny est entre de bonnes mains, dans les vôtres. Il faudra de votre part beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, un petit zeste de fermeté." Des conseils avisés que la jeune femme a appliqués, faisant de son mariage un succès alors que beaucoup prédisaient une union éphémère. Johnny et Laeticia Hallyday sont restés unis 23 ans, jusqu'à la disparition du chanteur à l'âge de 74 ans.