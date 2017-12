Nicolas Sarkozy : Ce tatouage discret qu'il a fait avec Johnny Hallyday

La fin d'année fut difficile pour Nicolas Sarkozy, qui a pleuré la mort de Johnny Hallyday, lequel l'avait énormément soutenu en 2007, puis celle de sa mère, la très aimée Dadue. Avec Johnny, Nicolas Sarkozy ne partageait pas seulement certaines idées politiques, mais aussi un certain goût du rock'n'roll... Et, qui l'eut cru, le regretté Johnny avait accompagné celui qui allait devenir président de la République se faire tatouer.

Sous la Rolex

C'est ce que révèle Mark Mahoney, emblématique patron du salon de tatouage préféré de Johnny Hallyday, le Shamrock Social Club sur Sunset Boulevard à Los Angeles. C'est lui qui lui a notamment tatoué la silhouette de Laeticia sur le bras. Dans Paris Match, celui a posé son aiguille sur la peau de nombreuses stars raconte : "Il y a quelques années, il m'a présenté son ami Nicolas Sarkozy pour qu'il se fasse tatouer. Je lui ai fait un tout petit tatouage sur le poignet. Il a insisté pour qu'il reste bien caché sous sa Rolex ! Ça faisait rire Johnny." Discrétion oblige, Mark Mahoney n'en dira pas plus, mais on paierait cher pour savoir ce que Nicolas Sarkozy a bien pu se faire tatouer sur le poignet...

C'est en tout cas dans cet article que ceux qui ont côtoyé Johnny Hallyday à Los Angeles, ville d'adoption qu'il avait choisie avec Laeticia pour que leurs filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) aient une enfance presque normale, évoquent sa mémoire. Mark Mahoney parle du rockeur avec tendresse : "Je l'adorais. Ici, tout le monde l'adorait, la plupart des gens qui travaillent là n'avaient jamais entendu parler de lui. Il avait un coeur en or (...) Je ne socialise jamais avec mes clients, mais avec Johnny c'était différent. On allait parfois déjeuner au bistrot juste à côté du magasin ou chez lui. On s'est vus aussi à Paris. (...) Quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas du tout sa musique. Un soir je suis allé l'écouter à Downtown, j'étais sous le choc ! (...) Ce que j'aimais chez Johnny, c'est qu'il n'avait jamais oublié d'où il venait. Le petit personnel et les voituriers l'adoraient. C'est un signe ! Il leur posait toujours des questions sur leur vie, leur demandait comment ils allaient, ce qu'ils faisaient. Eux ne savaient même pas qui il était."

Johnny Hallyday est resté fidèle au Shamrock Social Club, à qui il rendait des visites impromptues, notamment avec les copains comme Guillaume Canet. En revanche, le rockeur n'a pas caché avoir été déçu par la politique de Nicolas Sarkozy. Reste l'amitié et les souvenirs. L'ancien président a tenu à se recueillir auprès de sa dépouille, à être présent à l'église de La Madeleine et à lui rendre un hommage chaleureux. N'oublions pas que c'était lui qui avait marié le rockeur à Laeticia en 1996.