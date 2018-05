Laetitia Milot : 1res images avec sa fille et révélations sur l'accouchement

Lundi 21 mai, TF1 diffusait le documentaire inédit Devenir maman : notre combat contre l'endométriose. Un film au cours duquel Laetitia Milot est revenue sur ses dix années de combat et dans lequel elle a dévoilé tous les aspects de sa maladie. L'actrice de 37 ans a également fait vivre aux téléspectateurs toutes les étapes de sa grossesse, ainsi que celle de la naissance de sa fille.

La belle brune a en effet accepté d'être filmée à l'hôpital, peu de temps après son accouchement. L'occasion de découvrir les premières images de son mari et elle avec leur princesse. On peut admirer Laetitia Milot au-dessus du berceau, Badri qui porte le nourrisson dans ses bras ou les jeunes parents en train de jouer avec lui. Des images d'autant plus émouvantes quand on sait toutes les épreuves que la star de Plus belle la vie a traversées.

On peut ensuite voir le papa de Laetitia Milot entrer dans la chambre afin de faire connaissance avec sa petite-fille. Et l'émotion était, sans surprise, au rendez-vous. "Je suis heureux, je suis très content", confie-t-il, en larmes avant de l'inonder de baisers.

"Badri est en transe totale. Ça n'a pas été un accouchement simple mais ça restera le plus beau jour de notre vie", explique Laetitia Milot à son père. Elle a ensuite assuré que sa fille était un petit ange : "Elle est super mignonne. En fait, elle ne pleure pas. Elle nous donne des signes quand elle a besoin de câlins ou de manger. On est tellement gagas devant elle. On ne dort pas."

Pour rappel, Laetitia Milot a annoncé la naissance de son bébé le 16 mai dernier en partageant une vidéo compilant des photos prises à différents stades de sa grossesse. "Sans le moindre doute le plus jour de notre vie. Toujours garder espoir, merci la vie pour ce trésor. #naissance #endometriose @endofrance #espoir", a-t-elle écrit en légende.

Du côté des audiences, son documentaire a rassemblé 1 78 million de téléspectateurs, soit 18,8% de part de marché.