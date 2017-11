Laëtitia Milot enceinte : "C'est l'aboutissement d'un long combat"

L'heureuse nouvelle a été annoncée mardi 14 novembre 2017 : Laëtitia Milot est enceinte de son premier enfant ! Une victoire pour l'actrice de 37 ans qui est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. Aussi a-t-elle pris la décision de partager la bonne nouvelle avec ses fans sur les réseaux sociaux. La femme de Badri a également accordé une longue interview à nos confrères de Gala afin de revenir sur son long combat.

En mars dernier, l'actrice de Plus belle la vie était opérée au CHU de Rouen afin d'augmenter ses chances de tomber enceinte. Son mari et elle avaient six mois devant eux afin de concevoir et ils n'ont pas perdu de temps : "Avec Badri, nous avons essayé d'avoir un enfant dans la foulée. Et puis, j'ai commencé le tournage de La Vengeance aux yeux clairs pour TF1. Au milieu de l'été, alors que nous filmions, j'ai ressenti des douleurs symptomatiques de l'endométriose, dans le ventre."

Sa gynécologue l'a alors mise sous traitement, éloignant encore davantage son rêve de devenir maman naturellement. Mais le petit miracle est arrivé : "Normalement, je n'avais aucune chance de tomber enceinte. Apparemment, mon bébé a été conçu dès la fin du traitement et du tournage de La Vengeance aux yeux clairs, fin août (...). C'est d'autant plus miraculeux, pour ainsi dire, que le bébé a manifestement rejeté les dernières traces du traitement."

Une grossesse miracle

C'est au bout d'un mois de grossesse que la belle brune s'est aperçue qu'elle attendait un heureux événement. Une chance puisqu'elle s'apprêtait à reprendre son traitement contre les douleurs, qu'elle allait débuter le tournage de Coup de foudre à Bora Bora et que l'échéance pour tomber enceinte approchait : "Je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à Badri d'aller acheter un test de grossesse. J'ai fait le test. Nous avons vu les deux barres signalant une grossesse, mais on ne voulait pas y croire. On pensait à une erreur, d'autant plus que le traitement de l'été pouvait fausser les résultats." Son médecin lui a donc prescrit une prise de sang afin de déterminer si elle était bel et bien enceinte. Et c'est à la fin d'une séance de dédicaces qu'elle a appris la bonne nouvelle.

"Je suis allée directement au CHU de Rouen, où j'ai été opérée au printemps pour faire une première échographie. Là, on nous a appris que le coeur de notre enfant battait depuis moins de vingt-quatre heures, tout était incroyable", a admis Laëtitia Milot. Et de poursuivre sur le "mélange de joie et de larmes" qu'elle a ressenti et sur le "sentiment d'arriver au bout d'un long combat".

Elle a toutefois préféré garder le secret pendant un petit moment, craignant que quelque chose n'arrive au bébé avant le fameux cap des trois mois. Mais, son ventre commençant à bien s'arrondir, elle n'a pu cacher sa grossesse plus longtemps. "Cela n'aurait tenu qu'à moi, j'aurais gardé la nouvelle le plus tard possible. Ce bébé, j'ai envie de le protéger", a-t-elle conclu sur le sujet.

Nous adressons une fois de plus toutes nos félicitations aux futurs parents.