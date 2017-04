Laetitia Milot opérée et bientôt maman ? "Une nouvelle vie s'offre à moi"

Lundi 20 mars, Laetitia Milot annonçait sur Instagram avoir été hospitalisée au CHU de Rouen : "L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose #espoirBébé Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra. Continuons ce combat contre l'#endometriose #endometriosis @endofrance."

A peine sortie de l'hôpital, la belle actrice de 36 ans atteinte d'endométriose (une maladie gynécologique qui occasionne essentiellement douleurs et problèmes d'infertilité) s'est rendue à l'événement Endomarch au cours duquel toutes les associations de lutte contre l'endométriose étaient invitées à marcher dans Paris. Elle a également repris la promotion du film d'animation Les Schtroumpfs et le village perdu, dans lequel elle prête sa voir à la Schtroumpfette. Aussi était-elle l'invitée d'Anne-Sophie Lapix dans C à vous (France 5) vendredi 31 mars 2017. L'occasion d'évoquer son opération.

"J'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie qui s'offre à moi parce que pour l'une des premières fois, le chirurgien m'a annoncé que j'avais six mois devant moi pour pouvoir avoir un enfant. Il m'a vraiment donné de l'espoir et là, j'y crois dur comme fer. Je suis sûre que dans six mois, je reviendrai ici enceinte", a confié la star de Plus belle la vie (France 3) avec un sourire radieux. Et de préciser qu'elle avait souhaité mettre sa chirurgie en avant sur les réseaux sociaux afin de mettre encore plus en lumière l'endométriose.

Pour rappel, cela fait plusieurs années que Laetitia Milot et son compagnon Badri se battent pour avoir un enfant. Un combat qu'elle a évoqué dans son livre C'est pour quand le bébé ? publié l'an dernier aux éditions Michel Lafon.