Laetitia Milot hospitalisée : Elle donne de ses nouvelles sur Instagram !

Depuis plusieurs années, la compagne de Badri met un point d'honneur à mettre l'endométriose en avant afin d'éveiller les consciences. Alors que la maladie était très peu évoquée dans les médias et la société auparavant, Laetitia Milot n'hésite pas à en parler chaque fois que l'occasion se présente. La marraine de l'association EndoFrance a notamment écrit un livre sur le sujet (C'est pour quand le bébé ? publié aux éditions Michel Lafon) afin de se livrer, entre autres, sur sa difficulté à concevoir un enfant.

La chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) et animatrice du Van (CSTAR) Énora Malagré est également touchée par cette maladie comme on a pu le découvrir à l'occasion de la diffusion du prime TPMP – XXL : Toute la vérité le 17 février dernier. Un sujet sur lequel elle s'est également livrée sans tabou à l'occasion de son passage sur Europe 1 le 6 mars 2017. "Après plusieurs fausses couches et des douleurs qui commençaient à apparaître, on a vu les premiers kystes et on m'a diagnostiqué la maladie (...). On commence à me parler d'hystérectomie [opération qui consiste à enlever tout ou une partie de l'utérus, NDLR] et je ne vous cache pas que ça me fait un peu peur (...). Déjà que c'est compliqué d'avoir des enfants, donc là, ce serait la dépression", a-t-elle notamment expliqué.