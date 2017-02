TPMP, Enora Malagré empêchée d'avoir un bébé : sa révélation poignante en direct

C8 proposait vendredi 17 février un nouveau prime de Touche Pas à Mon Poste en direct baptisé TPMP - XXL : Toute la vérité. Une seule et même consigne pour tous les chroniqueurs : répondre à toutes les questions posées avec la plus grande honnêteté. C'est ce qu'Enora Malagré - personnage hypersensible et passionné du PAF - a fait.

Interrogée sur sa vie personnelle et l'heureux couple qu'elle forme avec son compagnon Doumé depuis plusieurs mois, Enora Malagré a répondu avec la plus grande transparence à la question : "T'as l'air amoureuse, à quand un enfant avec Doumé ?" posée par un téléspectateur sur Twitter. Si elle n'évoque pas encore le sujet avec son compagnon parce qu'il est encore beaucoup trop tôt, Enora Malagré a révélé en direct souffrir d'une maladie. "J'ai un petit souci - c'est le prime de la vérité - j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose et j'ai d'autres soucis. C'est compliqué d'avoir des enfants pour moi", a-t-elle révélé en direct, visiblement soulagée d'avoir pu partager cette information particulièrement privée. Lors de son passage chez Purepeople quelques jours plus tôt, la jeune femme nous avait confié en privé son désir de maternité, la souffrance de ne pas pouvoir le réaliser et sa volonté d'en parler bientôt sur la scène publique pour aider les femmes qui subissent le même fléau.

L'endométriose - maladie qui touche d'autres stars, dont Laetitia Milot - concerne près d'une femme sur dix. Complexe et souvent mal diagnostiquée, l'endométriose compromet la fertilité des femmes, pouvant même les empêcher d'avoir des enfants. Heureusement, certaines d'entre elles connaissent, malgré tout, le bonheur de fonder une famille, à l'instar de la chanteuse Imany devenue maman pour la première fois en 2015, alors qu'elle souffre de cette maladie gynécologique encore trop méconnue.

Les révélations de l'équipe de Cyril Hanouna ont séduit le public puisque C8 arrive en tête des audience de la TNT. 1 475 000 téléspectateurs, soit 7,9% de part de marché, ont regardé TPMP - XXL : Toute la vérité.