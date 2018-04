Laetitia Milot enceinte de 8 mois : Elle s'occupe "comme elle peut" avec Badri

"Je ne sais pas vous mais dans le Sud, il ne fait pas beau alors on s'occupe comme on peut. Avec Bad, on s'éclate à faire des photos...", écrit-elle en légende du cliché. L'occasion pour Laetitia Milot et son mari Badri d'immortaliser ces moments d'amour à deux avant l'arrivée de bébé.

En commentaires, les internautes se sont montrés bienveillants et ont été nombreux à complimenter la future maman. "Ça te fera des beaux souvenirs de grossesse, ces photos-là", "Magnifique, tu nous fais rêver", "Tu es superbe comme d'habitude", "Resplendissante, la grossesse te va si bien", "Tu rayonnes ! Que du bonheur !", peut-on ainsi lire.