Laetitia Milot maman gaga de Lyana : "Grimaces ridicules" et beau sourire

Le 14 mai 2018, Laetitia Milot accueillait son premier enfant. Une petite fille que son mari Badri et elle ont décidé de prénommer Lyana. Depuis, l'actrice de 37 ans – qui souffre d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité – se plaît à partager son quotidien de maman sur Instagram.

Aussi, ce vendredi 29 juin 2018, ses abonnés ont-ils découvert une vidéo aussi adorable que drôle. On peut y observer Laetitia Milot en train de faire des grimaces à sa princesse, confortablement installée dans son siège-auto. "Lyana semble apprécier le confort de son nouveau #siegeauto, ou alors ce sont les grimaces ridicules de sa maman qui font effets... Merci papa, pour ce #siegeauto made in #france , je reconnais bien ton coté " #cocorico " :)))) Vive la France, cocorico #migo et Allez les #bleus ;) #petitspieds #agedeglace #ilestoulebebe #siegeauto #satellite #grimaces #sourire #bebe #cadeaupapa #cadeaudepapy", a-t-elle légendé sa publication.