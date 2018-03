Laetitia Milot radieuse : Elle dévoile une photo rare de son baby bump

Voilà une photo bien rare ! Si Laetitia Milot a dévoilé son baby bump en couverture de magazine (Télé 7 Jours, Paris Match), l'actrice qui attend son premier enfant avec son mari Badri a enfin affiché son ventre arrondi sur les réseaux sociaux !

La star de Plus belle la vie qui tourne actuellement une comédie romantique pour TF1 intitulée Un bébé pour Noël, a publié en Insta Story des vidéos des coulisses du tournage. Radieuse et visiblement très en forme, la future maman s'exprime face à la caméra et, pour une fois, son ventre est dans le cadre de l'objectif. Ainsi peut-on voir que la grossesse lui va à ravir.

Caché sous un pull rose, le ventre arrondi de la femme de 37 ans montre que le temps passe vite. Eh oui, Laetitia Milot entre, si nos calculs sont exacts, dans son 7e mois de grossesse !