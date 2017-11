Lakhdar (La Villa...) opéré a l'étranger: "En France ça m'aurait coûté 10 000 €"

Dans le cadre de l'émission Zéro Complexe de STAR24, plusieurs candidats de télé-réalité acceptent d'être suivis par des caméras lors d'opérations de chirurgie esthétique en Tunisie. Parmi eux, Lakhdar Rahim, révélé dans Garde à vous (M6) puis repéré dans La Villa des coeurs brisés (NRJ12). Auprès de nos confrères de Télé Star, il se confie sur son expérience.

Lakhdar Rahim révèle alors avoir participé au programme dans le but de remplacer ses dents, qui le complexent depuis trop longtemps. "Étant petit, je m'étais cassé pas mal de dents. Je ne prenais pas trop soin de mes dents. J'avais beaucoup de caries, avoue-t-il. J'avais des dents un peu jaunâtres. Quand je faisais des photos, je n'osais pas trop rigoler, montrer ma dentition."

Ainsi, lorsqu'il a été sollicité par la production de l'émission, il s'est laissé tenter. "Je pouvais le faire gratuitement, avance-t-il. En France, ça m'aurait coûté 10 000 euros." Un choix que Lakhdar Rahim ne regrette pas aujourd'hui... bien qu'il ait eu quelques mésaventures. "Quand je suis rentré en France, j'ai perdu deux dents. J'étais dans une piscine et j'ai pris un coup de tête, comme un coup de boule. Mais je suis reparti immédiatement en Tunisie me faire remettre deux dents", raconte le candidat de télé-réalité.

Personne n'a souffert sur le tournage

Lors de ce même entretien, il a tenu à répondre aux propos tenus par Sabrina Perquis au cours d'un Facebook live diffusé sur la page de Purepeople.com. "Je ne cautionne pas du tout, déclarait l'ex-candidate de Secret Story 5 (TF1) à propos de l'émission Zéro Complexe. Je sais de source sûre qu'il y a certains candidats qui ont eu des petites infections et ça me révolte." De son côté, Lakhdar Rahim assure connaître tous les participants à l'émission "et ils n'ont rien". "Après, pourquoi elle mentirait, ça je n'en sais rien. Mais c'est un mensonge. Personne n'a souffert ou eu des complications", conclut-il.

Mais Lakhdar Rahim semble oublier les souffrances de Vanessa (Secret Story 3 et 9) après son augmentation mammaire. "Les conditions de mon retour ont été épouvantables. Je souffre de complications à cause des efforts fournis après l'opération", confiait l'acolyte d'Émilie Nef Naf à nos confrères de Public. Des accusations auxquelles la production du programme avait répondu. "Elle veut juste faire le buzz", avait-on assuré. Et de poursuivre : "Après l'opération, elle a saigné en effet. C'est quelque chose qui peut arriver après une opération. Elle n'a pas été moins bien traitée que les autres."