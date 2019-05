Larusso rejoint Stars 80 : "Jean-Luc Lahaye est ma révélation"

Grande nouveauté de la tournée Stars 80 ce printemps, BENNY B et Larusso viennent apporter leur touche 90's. Ce 18 mai 2019, les deux artistes seront au côté de Sabrina, Émile et Images, Patrick Hernandez ou encore Julie Pietri au Stade de France pour un concert événement inaugurant une nouvelle tournée partout en France. Avec ce retour sur scène et la sortie de sa nouvelle chanson, Crois-moi, Purepeople.com est allé à la rencontre de Larusso, qui célèbre cette année les 20 ans de son tube, Tu m'oublieras.

Après six années sur une même scène et quatre tournées à succès, l'intégration dans la troupe s'est pourtant faite "magnifiquement bien" pour Larusso : "On m'a acceptée plus qu'à bras ouverts. Je suis un peu la mascotte du Stars 80 ! Je suis le bébé de la troupe, alors un beau bébé de 39 ans bien sûr... Ils sont plus gentils les uns que les autres, plus merveilleux les uns que les autres. Des artistes de talent, de sacrés personnages."

Parmi les nombreux artistes présents cette année sur la tournée, la chanteuse avoue avoir un faible pour certains d'entre eux : "Sabrina est toujours aussi belle, c'est ma copine, je l'aime ! Patrick Hernandez, c'est mon Born to be doudou..." Mais s'il en est un qui fait office de révélation pour Larusso, c'est Jean-Luc Lahaye : "Je ne le connaissais vraiment pas en fait, j'avais entendu des choses à droite à gauche pas très jolies, j'avais une mauvaise opinion, comme pas mal de gens, explique-t-elle, faisant ainsi référence à sa condamnation pour atteinte sexuelle sur mineure en 2007. Et là, je rencontre un type fabuleux. C'est un mec formidable, un sacré chanteur."

Larusso sera en tournée avec Stars 80 jusqu'en décembre 2019. Son nouveau single Crois-moi est sorti le 3 mai dernier. Un album est en préparation pour l'automne prochain.