Jean-Luc Lahaye: Ses filles "très mal" face aux accusations d'agression sexuelle

Jean-Luc Lahaye a connu bien des déboires judiciaires. En 2007, il a été condamné à 10 000 euros d'amende pour "atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans". Huit ans plus tard, il est de nouveau rattrapé par la justice. Cette fois, le chanteur star des années 1980 est soupçonné d'avoir fait usage d'un réseau pour faire des propositions sexuelles à une mineure de moins de 15 ans et de détenir des images pédopornographiques. Il écope d'un an de prison avec sursis.

Alors qu'il était invité le 7 avril 2019 dans Les Terriens du dimanche (C8), la chroniqueuse Monia Kashmire a tenu à évoquer le passé de Jean-Luc Lahaye, notamment les réactions des filles du chanteur, Margaux (34 ans) et Gloria (32 ans), issues de son mariage avec son ex-compagne, Aurélie. "Elles ne l'ont pas vécu très bien. Déjà, concernant cette affaire, la fille a fini par avouer qu'elle avait menti sur son âge. Et comment vous dire qu'en boîte de nuit, à 3h du matin, faire la différence entre une fille de 15 ans, 16 ans, 18 ans ou 20 ans, j'en suis encore incapable", confie l'artiste de 66 ans, qui ne semble décidément pas avoir appris de ses erreurs.

Comme l'interprète de Femme que j'aime a répondu un peu à côté, Monia Kashmire le relance sur la réaction de ses filles. "Elles l'ont très mal vécu, très mal. Mais elles n'ont jamais eu honte de moi. Je suis l'arbre principal, mes filles sont les premières branches, et elles sont fières de porter mon nom", poursuit Jean-Luc Lahaye.

Aujourd'hui, il est depuis quelques années en couple avec la jeune Paola. Elle a été d'un "soutien indéfectible" lorsqu'il a eu des ennuis avec la justice et "accepte" son grand penchant pour les femmes plus jeunes. "Je ne vais pas me promener main dans la main avec une femme de 60 ans. Je préfère les jeunes. C'est un jardin fleuri pour moi", avait-il déclaré en 2016 sur Europe 1. Jean-Luc Lahaye expliquait cette attirance par son "déficit abyssal d'affect", qu'il "retrouve dans le regard d'une fille de 20-25 ans ".