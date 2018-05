Laura Smet, amoureuse, se dévoile dans son rôle de belle-mère

En couple depuis cinq ans avec la petite soeur de David Hallyday, Raphaël Lancrey-Javal n'évolue pas dans le même monde qu'elle puisque c'est un "entrepreneur et investisseur" qui a travaillé vingt ans dans l'immobilier, "en France et à l'étranger, spécialisé dans la transformation de locaux industriels en espaces d'habitations, de bureaux et d'ateliers" comme l'indique son profil publié sur LinkedIn. Polyvalent, il travaille aujourd'hui dans trois domaines différents. Dans le design avec son ami Marc-Ange et Bloom Room, une agence de création dont il semble être très fier puisque c'est le seul lien présent sur sa page (privée) Instagram. Il a également investi dans le digital, avec Kolectiv Design, une plateforme qui permet de vendre ou acheter des pièces de design vintage ou contemporain. Et enfin, il est dans "le domaine du mobilier et de l'ultra-luxe" avec la Maison LAQ, qu'il a cofondée en 2009.