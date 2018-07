Laura Smet célèbre "la personne la plus chère" à ses yeux et ce n'est pas Johnny

Hommages à son père Johnny Hallyday, posts dédiés à sa mère adorée, ses projets personnels et professionnels... il n'est pas difficile de cerner la jeune star française sur Instagram. Ce vendredi 6 juillet d'ailleurs, Laura Smet a posté un message touchant pour sa mère Nathalie Baye. En effet, la comédienne fête son 70e anniversaire, et il apparaissait évident pour sa Laura de le fêter sur le réseau social où elle parle très régulièrement de sa maman – qu'elle a dirigée dans son premier court métrage en tant que réalisatrice, Thomas.

"Joyeux anniversaire à la plus douce et la plus exceptionnelle des mères. Tu es la personne la plus chère à mes yeux. Je t'aime", écrit tendrement Laura sur Instagram, en légende d'une belle photo en noir et blanc de sa sublime maman. "Nous aussi on l'aime", a rajouté de son côté Aïssa Maïga, alors que Michaël Youn likait la publication. En commentaires, des dizaines et des dizaines de messages vont dans ce sens. "Une vraie grande Dame", "C'est une femme splendide avec une telle classe", "Votre maman est magnifique ! Et quelle actrice !!", "Comme il est édifiant de lire l'amour que vous avez pour votre maman", "Oh Laura ; vous méritiez d'avoir une maman en or comme Mme N. Baye. C'est une femme rare, unique, exceptionnelle, fabuleuse ; une grande grande personne", peut-on notamment lire.