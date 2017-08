Laura Tenoudji : L'épouse de Christian Estrosi radieuse après son accouchement !

Le 4 août 2017, Laura Tenoudji et Christian Estrosi devenaient les heureux parents d'une petite fille prénommée Bianca. La chroniqueuse de Télé Matin et l'homme politique de 62 ans, son époux, ont ainsi accueilli leur premier enfant ensemble et agrandi la famille recomposée. Près de dix jours après la naissance du bébé, la journaliste de 41 ans a donné de ses nouvelles.

Sur Instagram, elle a partagé une photo d'elle. De sortie après l'accouchement, Laura Tenoudji a retrouvé Sarah Doraghi et Philippe Collignon, ses collègues de Télé Matin (France 2), à La Petite Maison, un restaurant niçois proposant des spécialités régionales. "Maman heureuse fête Bianca, son amour né le 4 août", a précisé l'épouse de Christian Estrosi.