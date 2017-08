Laura Tenoudji et Christian Estrosi parents : Le premier enfant du couple est né

Laura Tenoudji et Christian Estrosi ont officiellement agrandi la famille. Selon nos informations exclusives, la chroniqueuse de 41 ans et l'homme politique de 62 ans sont effectivement devenus les parents comblés d'une adorable petite fille prénommée Bianca, née samedi 5 août à Nice.

Il s'agit du second enfant pour "Laura du Web" de Télématin (France 2), qui est déjà la maman de Milan (7 ans), né de sa relation avec Michael Tapiro. Pour le maire de Nice, c'est en revanche le troisième enfant, lui qui est père de deux filles, Laetitia (née en 1985) et Laura (née en 1988), issues de son premier mariage avec Dominique Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes.

En couple depuis près de deux ans, Laura Tenoudji (qui avait révélé fin juillet qu'elle ne souhaitait pas connaître le sexe de son futur enfant) et Christian Estrosi s'étaient mariés en novembre 2016 et avaient officialisé leur grossesse au printemps dernier. Ces dernières semaines, le couple a régulièrement été vu lors de sorties publiques, comme ce fut le cas au cours de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice avec Emmanuel et Brigitte Macron, ou plus récemment pendant le match de foot qui opposait l'équipe de Nice à celle d'Amsterdam, le 26 juillet. Toutes nos félicitations et bienvenue à la petite Bianca !

Information exclusive, ne pas reprendre sans citer la mention Purepeople.