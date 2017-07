Laura Tenoudji mariée à Christian Estrosi : "J'ai moi-même été surprise !"

Laura Tenoudji, plus connue sous le nom de "Laura du web" dans Télématin (France 2), est une femme comblée depuis qu'elle a épousé en novembre dernier l'homme qu'elle aime, le maire de Nice Les Républicains Christian Estrosi (62 ans).

Interrogée par nos confrères de Closer à propos de ce mariage qui a beaucoup surpris le grand public, la chroniqueuse télé actuellement enceinte de son deuxième enfant a commenté : "Je comprends, nos univers sont si différents... J'ai moi-même été surprise !" Et d'ajouter avec honnêteté sur cette rencontre improbable sur le papier : "J'avais une aversion pour le monde de la politique. Avant de rencontrer mon mari, j'avais été entraînée, malgré moi, à des réunions politiques et je trouve ça chronophage. Mais, aujourd'hui, je suis obligée de m'y intéresser ! (Rires)"

Aussi, sur un terrain plus professionnel, la jolie blonde n'a pas caché que le départ de William Leymergie vers C8 pour animer une émission diffusée le midi allait lui permettre d'opérer un grand changement à l'antenne ! "C'est lui qui m'avait appelée 'Laura du web', et la première chose que j'ai demandée quand il est parti, c'est de retrouver mon patronyme ! Mais je vais garder Tenoudji. Quand on se marie aussi tard, on s'est construite avec un nom", a-t-elle expliqué. Et d'assurer par la même occasion : "Mon départ vers C8 n'est pas d'actualité. Je reste à la maison !"