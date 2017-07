Laura Tenoudji enceinte : Pourquoi elle ne veut pas connaître le sexe du bébé

L'heure est aux confidences pour la jolie Laura Tenoudji, plus connue sous le surnom "Laura du web" dans l'émission Télématin (France 2). Actuellement enceinte de son deuxième enfant à 41 ans, la pétillante blonde a profité de son congé maternité pour se confier à nos confrères du magazine Closer, en kiosques ce vendredi 21 juillet, au sujet de son union avec le maire de Nice Les Républicains Christian Estrosi (62 ans).

Laura, mariée depuis le mois de novembre dernier, n'a pas caché avoir été elle-même surprise par cette union, n'étant pas une grande passionnée de politique. Etant donné les fonctions qu'occupent son mari, elle a bien été forcée de s'y intéresser et lui reconnaît désormais quelques avantages. "Sur le plan humain, ces moments restent toujours passionnants. J'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer Emmanuel et Brigitte Macron, un couple soudé, uni, ouvert aux autres...", a-t-elle raconté au sujet des dîners politiques.

Si rien ne les prédestinait à être ensemble, aujourd'hui Laura, qui a également participé aux Enfants de la fête avecDaniela Lumbroso et contribue régulièrement à l'émission C'est au programme avec Sophie Davant, et le président de la région PACA proche de Nicolas Sarkozy, s'apprêtent à fonder une famille. Dans quelques mois, un bébé viendra agrandir leur petite tribu recomposée.

Rappelons que Christian Estrosi est papa de deux grandes filles – Laetitia (32 ans) Laura (29 ans) – tandis que sa jeune épouse partage un garçon de huit ans avec son ex Michael Tapiro. "Je suis une mère plus cool que poule. J'adore mon fils mais je pense qu'il faut laisser aux enfants une liberté contrôlée, a-t-elle reconnu avant d'expliquer pourquoi elle n'a pas voulu connaître le sexe de son enfant à venir : je suis un peu superstitieuse... Et la surprise que j'ai vécue à la naissance de mon fils est extraordinaire !"

Coline Chavaroche