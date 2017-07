Nice, l'hommage : Christian Estrosi ému et soutenu par Laura Tenoudji enceinte

Très ému par l'hommage fait à sa ville, Christian Estrosi a assisté, le soir venu, au lâcher de 86 ballons blancs. "Nous avons montré au monde entier hier que là où la France a été frappée un 14 juillet 2016, la France, le 14 juillet 2017, était debout, à Paris, à Nice et autour de nous, dans chacune des 36 000 communes de France, s'est satisfait le républicain au micro de RTL. C'était un an après, tout simplement, un tas d'images d'horreurs qui revenaient au fond de moi et en même temps peut-être une image de sérénité parce qu'hier soir, avec ces 86 ballons, c'est le moment où l'on se dit qu'il y a le deuil. Ces ballons illustrent et incarnent ces âmes qui nous demandent de veiller à ce que, dès ce matin, la vie reprenne le dessus."