Laure Manaudou enceinte : Elle s'offre un nouveau nid d'amour avec Jérémy Frérot

2017, l'année de tous les bonheurs (dont un mariage) et du changement pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot. Très discrète depuis l'annonce de sa grossesse survenue à la fin du mois de janvier, Laure Manaudou ne passe plus beaucoup de temps dans la ville de son coeur, Marseille. L'ex-nageuse star a mis le cap sur l'Ouest de la France, d'où est originaire son compagnon, le futur ex-membre des Fréro Delavega (le groupe se sépare).

Dans son édition du 17 février, Public révèle que les futurs parents sont tout récemment passés devant le notaire. Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont les nouveaux propriétaires d'une maison située dans les Landes. C'est à l'occasion d'un week-end passé à Gujan-Mestras, à quelques kilomètres d'Arcachon et de son célèbre bassin, que les amoureux ont réglé les dernières formalités. Leur nouveau nid douillet se trouverait non loin de chez la famille de Jérémy Frérot; précise Public.

Si la future maman de 30 ans, qui ne peut plus cacher ses premières rondeurs, s'éloigne des siens – dont son petit frère Florent Manaudou dont elle est tout particulièrement proche –, elle ne perd pas la mer. Son ex-compagnon, Frédérick Bousquet, ne doit, en revanche, pas voir ce déménagement d'un très bon oeil. Le nageur de 35 ans se retrouvera de fait éloigné de sa fille Manon, née de sa relation avec Laure Manaudou en avril 2010. Quand la jeune maman s'était évadée le temps de quelques jours au Sri Lanka avec son chéri et des amis, Frédérick Bousquet avait passé de tendres instants avec son adorable fillette à Marseille.

D'ordinaire très active sur Instagram, Laure Manaudou l'est beaucoup mois depuis plusieurs semaines. L'ex-reine des bassins a même supprimé presque toutes les photos de sa page. À ce jour, il n'en reste que huit, dont la plupart sont des illustrations de ses animaux de compagnie, son adorable chat Malau et son cavalier king charles Cannelle, dont elle ne se sépare jamais. La chienne était bien évidemment du voyage dans les Landes lors de l'achat de la nouvelle maison.