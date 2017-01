Laure Manaudou au Sri Lanka avec Jérémy Frérot, sa fille s'amuse avec son papa

En couple depuis début 2015, et très discrets lorsqu'il s'agit de leur vie à deux, Laure Manaudou et Jérémy Frérot, on se souvient, avaient mis plusieurs mois à partager un premier selfie en amoureux. C'était en octobre 2015. Quelques semaines plus tard, le célèbre duo avait surpris en s'affichant publiquement lors de la cérémonie des NRJ Music Awards. Ils étaient apparus complices sur le red carpet, et Laure Manaudou n'avait pas hésité à partager un tendre baiser inattendu en direct, pour célébrer la consécration des Fréro Delavega. Un bisou spontané, à l'image de leur relation. Et a en croire certaines rumeurs, le couple songerait sérieusement au mariage et aurait même prévu de sauter le pas...

Maman d'une petite Manon née de sa relation avec Frédérick Bousquet en avril 2010, Laure Manaudou est restée en bons termes avec le nageur marseillais dont elle s'est séparée en 2013. Pendant que la grande soeur de Florent Manaudou découvre le Sri Lanka, Frédérick Bousquet, lui, s'occupe de leur adorable fille. Il a d'ailleurs posté une tendre vidéo le week-end dernier sur sa page Facebook, à l'occasion d'une sortie en tandem. Sur une patinoire, la tête soigneusement protégée par un casque, Manon glisse avec aisance, pour la plus grande fierté de Frédérick Bousquet. "Ma fille est définitivement plus à l'aise que moi !!!", a-t-il posté en légende de la vidéo.