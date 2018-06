Laure Manaudou : Soleil et piscine pour un moment de détente avec sa fille Manon

Avec une maman, un papa et un tonton champions de natation (bien que tous aient abandonné la compétition), il y avait fort à parier que Manon Manaudou serait très à l'aise avec le milieu aquatique, la fillette de 8 ans l'est. Soigneusement protégée par Laure Manaudou, la jolie petite blonde n'est montrée qu'en de rares occasions. Alors quand Manon apparaît dans l'une des stories de l'ex-reine des bassins, impossible de ne pas la trouver bien plus grande que la fois précédente.

Installée dans les Landes avec le chanteur Jérémy Frérot qu'elle a épousé le 12 mai dernier, mais toujours très attachée à Marseille, Laure Manaudou choisit toujours une maison avec piscine. Une activité idéale pour occuper les mercredis après-midi de Manon lorsque le soleil est au rendez-vous. Les conditions optimales étaient réunies le 6 juin 2018 et c'est à cette occasion que l'ex-compagne de Frédérick Bousquet a filmé sa fille. En maillot de bain, Manon profite d'un moment de détente avec sa maman pour un "mercredi chéri". Sa fine silhouette a bien poussé comme ses cheveux blonds.