Laurence Boccolini, maman comblée avec Willow : "Ma fille a le sens du gag !"

Comblée professionnellement avec le succès de Money Drop qui ne se dément pas sur TF1, Laurence Boccolini l'est aussi pleinement dans sa vie de famille, notamment depuis qu'elle est l'heureuse maman d'une petite Willow (3 ans).

Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours à propos de sa vie de mère et d'épouse, celle qui parlait de sa stérilité en 2008 dans son livre Puisque les cigognes ont perdu mon adresse a raconté à propos de sa petite princesse : "Sa maîtresse dit qu'elle a du caractère. C'est un Scorpion ! Elle regarde Money Drop... mais applaudit quand les candidats perdent ! Elle a le sens du gag. Ce qui fait beaucoup rire son père..." Et de poursuivre justement sur Mickaël, son époux depuis 2004, et de son rapport avec sa célébrité : "Le jour de notre mariage, on a fait des photos pour un magazine, histoire d'être tranquilles une fois pour toutes. Même s'il reste le dauphin de Mister France, mon mari a un peu changé, et on ne le reconnaît pas ! Il travaille, je ne vous dirai pas où, et on lui fout une paix royale."

Au cours de cet entretien, Laurence Boccolini (53 ans) a également révélé qu'elle se consacrait actuellement à la création de sa propre ligne de vêtements. "J'y travaille, mais j'ai beaucoup lutté. C'est tellement attendu la fille ronde qui crée sa ligne ! Quand vous faites du 54 ou du 60, ne comptez pas faire du lèche-vitrines ! On ne me prête rien. J'achète tout, beaucoup sur Internet. J'aimerais que ma ligne convienne à toutes les femmes, y compris à celles qui font du 36", a-t-elle expliqué. Et d'indiquer à propos des critiques sur son poids qui sont toujours d'actualité : "Aujourd'hui, on ne peut plus s'attaquer à la religion, au handicap... Donc on tape sur les gros. le gros doit être toujours sympa. Eh bien non ! On n'est pas obligé de tout encaisser."

