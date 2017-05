Laurent Baffie : Sa femme Sandrine est sublime, la preuve en photos

Si Laurent Baffie est sur le devant de la scène, son épouse Sandrine se fait quant à elle très discrète. En effet, la jolie blonde n'apparaît que très rarement lors d'événements officiels. En 2007, elle avait fait sensation en foulant le tapis rouge du 60e Festival de Cannes dans une somptueuse robe rouge, au bras de l'humoriste.

Plus récemment, en 2011, Sandrine avait fait une apparition au côté de Laurent Baffie lors du mariage de Jean-Marie Bigard et Lola Marois à Paris.

De leur côté, Sandrine et Laurent Baffie sont mariés depuis plusieurs années et sont même les heureux parents de Benjamin, 21 ans, et Bastien, 13 ans. L'humoriste était, quant à lui, déjà papa de Jérémy, 30 ans, et Mélody, 28 ans.

Si Sandrine reste à l'écart du showbiz, Benjamin, lui, suit les traces de son père. En effet, il foule les planches de la Grande Comédie pour la pièce Toc Toc, écrite et mise en scène par Laurent. Samedi 20 mai, il était d'ailleurs invité sur le plateau de Salut les terriens ! sur C8 pour en parler.

Et pour sa première apparition télévisée, le moins que l'on puisse dire c'est que Benjamin a fait sensation. En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont révélé être tombé(e)s sous le charme du jeune comédien, qui ressemble indéniablement à sa mère...