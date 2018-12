Laurent Delahousse encore lynché : Après Deneuve, une autre femme "meurtrie"

Laurent Delahousse est une fois de plus dans la tourmente. Après Catherine Deneuve, c'est au tour d'une autre personnalité de crier sa colère contre son émission Un jour, un destin. Le 16 septembre 2018, France 2 diffusait un numéro consacré au regretté Michel Delpech, mort d'un cancer le 2 janvier 2016, à 69 ans. Bien qu'elle a accepté de témoigner, sa veuve Geneviève, avec qui il était marié depuis 1985, a assuré ne pas avoir été satisfaite du montage du programme.

Auprès de Closer elle a expliqué avoir gardé le silence jusqu'ici car elle jugeait que s'exprimer ne servirait à rien. Mais la lettre ouverte de Catherine Deneuve publiée dans Télérama l'a convaincue de dire le fond de sa pensée. Elle a donc envoyé un courrier adressé à Laurent Delahousse pour lui signifier que l'émission sur son mari l'a "profondément meurtrie". "Et je suis encore très affectée par la façon dont vous avez conduit votre propos et manipulé l'image de mon mari, et la mienne par ricochet, en nous tirant vers le bas et en privilégiant le sordide plutôt que l'artistique et l'humain", a-t-elle également précisé à l'animateur de 49 ans. Un sacré tacle !

Geneviève Delpech dit également dans son courrier regretter les "mensonges" d'Un jour, un destin qui ont, selon elle, "entaché la mémoire de Michel" : "Vous avez présenté mon mari comme un malade et un dépressif, parce que ça fait vendre, et rien montré sur l'immense artiste qu'il était, sur l'originalité et le message de ses chansons, et sur son talent d'écriture (...) Vous avez mis l'accent sur certaines personnes de sa vie, qui n'ont fait que le tirer vers le bas. Vous avez délibérément préféré l'ombre à la lumière, cette lumière qu'un artiste apporte aux gens..."

L'équipe d'Un jour, un destin répond

La veuve du regretté chanteur a précisé à nos confrères qu'elle n'attendait aucun retour de Laurent Delahousse, elle voulait simplement "régler ses comptes" et est "contente de l'avoir fait". "Ce genre d'émissions vulgaires ne devraient pas exister sans l'aval de la famille", a-t-elle conclu.

Du côté de l'équipe d'Un jour, un destin, c'est la stupéfaction. Elle assure n'avoir jamais reçu un tel courrier et explique qu'après la diffusion de l'émission, Geneviève leur a envoyé un tendre message. "Nous sommes pour le moins surpris par cette communication de Geneviève Delpech si éloignée de la diffusion de l'émission, en évoquant une lettre qui n'a, semble-t-il, jamais été envoyée", a déclaré Erwan L'Eléouet, le rédacteur en chef de l'émission. Il a ensuite dévoilé le message qu'elle lui avait envoyé : "Émouvant en tout cas mais survolés certains moments forts de sa vie. (...) Mais l'essentiel était l'émotion, et elle y était." Il aurait également reçu des messages de remerciements de la part de nombreux témoins du documentaire.

Tout comme avec Catherine Deneuve, Laurent Delahousse n'a pas réagi. Pour rappel, l'actrice n'a pas été satisfaite de l'émission qui lui était consacrée. Elle a notamment évoqué "un portrait superficiel et morbide à souhait".