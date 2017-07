Laurent Delahousse ne présentera plus le Journal de 13h de France 2 !

À la rentrée prochaine, Laurent Delahousse n'aura plus le temps de présenter toutes les éditions des journaux télévisés de France 2 le week-end, la chaîne du Service public a donc dû trouver une solution.

En effet, selon nos confrères de Télé Loisirs.fr, le journaliste de 47 ans a été entendu par sa hiérarchie puisqu'il héritera dès septembre prochain d'une tranche info élargie – qu'il appelait de ses voeux ! – le dimanche soir entre 19h et 21h. Un rendez-vous durant lequel on retrouvera bien entendu le Journal de 20h mais aussi des reportages, des sujets plus "magazine" et un entretien plus intime avec un invité.

Toujours selon nos confrères, le directeur de l'information de France Télévisions Yannick Letranchant aurait donc décidé dans ce contexte de confier les journaux de la mi-journée du week-end à la journaliste Leïla Kaddour-Boudadi, joker de Laurent Delahousse depuis 2016.

Dans cette configuration, à la rentrée, Laurent Delahousse ne sera plus en charge que des journaux de 20h du vendredi, samedi et dimanche sur France 2, Leïla Kaddour-Boudadi récupérant ainsi les 13h du samedi midi et du dimanche midi. Une fois par mois, en tant que joker du présentateur-star, la journaliste de 37 ans prendra aussi les rênes du Journal de 20h dès le vendredi. Elle sera aussi sa remplaçante pendant les vacances de Laurent Delahousse. Leïla Kaddour-Boudadi, une talentueuse journaliste qui prend de l'ampleur !

Pour rappel, c'est Anne-Sophie Lapix qui tiendra ce rôle le reste de la semaine après l'éviction de David Pujadas qui débarque quant à lui sur LCI.