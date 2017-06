David Pujadas : Grosse fête après son ultime JT sur France 2 !

Le 8 juin 207, David Pujadas faisait ses adieux au journal télévisé de 20h sur France 2, remercié après seize années par la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Le journaliste et présentateur a fêté la fin de cette page de son histoire professionnelle auprès de dizaines de collègues.

C'est à la guinguette La Javelle sur les bords de Seine, au niveau du port de Javel dans le 15e arrondissement de Paris, que l'on a pu voir David Pujadas après la fin de son 2 575e JT. Le journaliste, sourire aux lèvres, était entouré de plusieurs collègues de la chaîne – pas tous, certains étant "soulagés" de son départ –, à l'instar de Julian Bugier, et il n'a pas manqué de trinquer un coup. Détendu, il a multiplié les photos souvenirs et a discuté avec de nombreuses personnes. Le même soir, dans la foule, on a aussi pu apercevoir, grâce à un cliché posté sur Instagram, Hugo Clément, ex-journaliste de France 2 désormais dans l'équipe de Quotidien sur TMC.

Si on ne connaît la suite des aventures professionnelles de David Pujadas, nul doute qu'il profitera d'un été bien mérité...