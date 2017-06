David Pujadas, son dernier JT sur France 2 : Émotion, surprise et ovation !

C'est officiel, David Pujadas ne présentera plus le journal télévisé de 20h sur France 2. Après plus de quinze ans de bons et loyaux services, le journaliste de 52 ans tire sa révérence. Alors qu'il devait finir la saison, David Pujadas a finalement annoncé qu'il présenterait son dernier journal télévisé ce jeudi 8 juin. Julian Bugier le remplacera ces prochains jours, et dès la rentrée, Anne-Sophie Lapix prendra les commandes du 20h. A l'antenne de France 2, il a alors fait ses adieux à ses équipes ainsi qu'aux téléspectateurs.

Mais avant de dire au revoir, David Pujadas a accueilli sur le plateau du JT Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de la chaîne, le journaliste économique François Lenglet et Etienne Leenhardt, directeur-adjoint de l'information de France 2, qui ont retracé le parcours du journaliste aux commandes du 20h. Puis, la régie et toute l'équipe de David Pujadas ont, à leur tour, tenu à lui rendre un dernier hommage.

"Je suis navré d'avoir à ce point concentré l'attention de ce journal, a-t-il confié timidement. J'avais prévu moi-même simplement de vous dire quelques mots parce que c'est le dernier journal que j'aurai eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix mais la route s'arrête et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de vous partager mon sentiment. Et ce sentiment, c'est un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique je l'espère à votre service."

"Je parle d'aventure parce qu'il y a quelques années, comme tous les médias, nous avons fait le constat de la défiance grandissante du public. On a cherché, on a réfléchi et nous avons fait un choix, celui d'un journalisme recentré sur l'essentiel : le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvements de la société", a-t-il lancé avant d'être surpris par le fait que "tout le monde est en train de se réunir sur le plateau".

Tandis qu'il tentait de terminer son discours d'au revoir, David Pujadas a été pris par l'émotion lorsque son équipe a envahi le plateau, lui offrant une véritable ovation. "Merci les amis", a-t-il lancé. Et de remercier ceux qui ont "cru en [lui]". "Je souhaite bonne chance et bonne route à Anne-Sophie Lapix. Elle sera avec vous à la rentrée de septembre. Je suis sûr que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec la qualité des équipes ici présente pour aller encore plus haut", a élégamment conclu le journaliste.

Sur Facebook, David Pujadas s'était déjà exprimé, adressant alors quelques mots aux personnes "très nombreuses" qui lui manifestent "leur soutien ou sympathie". "Un grand merci pour vos mots, courriers, témoignages. Ils me vont droit au coeur", avait-il alors écrit sur le réseau social.

Quelques heures avant de faire ses adieux lors de son JT, le journaliste a de nouveau remercié les internautes pour leurs messages, leur bienveillance et leur soutien. David Pujadas a également adressé quelques mots d'au revoir à certains de ses collaborateurs pour les programmes Des paroles et des actes et L'émission politique.