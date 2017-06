David Pujadas, son dernier Journal de 20h : Les stars de l'info le soutiennent

Ce jeudi 8 juin, il devrait y avoir de l'émotion en fin de Journal de 20h sur France 2. Après seize années de bons et loyaux services, David Pujadas présentera sa dernière édition après la décision très commentée de son éviction afin de renouveler les visages de la chaîne. Interrogées par nos confrères de TV Magazine, les plus grandes stars de l'information ayant croisé la route du journaliste de 52 ans au cours de leur carrière ont accepté de dire un mot pour lui.

Laurence Ferrari (journaliste et animatrice sur C8 et CNews), qui a travaillé avec David Pujadas sur le débat Hollande-Sarkozy en 2012 ou encore sur une interview de Barack Obama, a salué la compétence de son confrère. "Il n'a jamais été un adversaire au JT, mais un concurrent. Acharné. Il prépare beaucoup ses interviews. Il est aussi très fair-play, ce qui est à noter dans ce métier", a-t-elle indiqué. Un avis partagé par Carole Gaessler de France 3 : "J'ai toujours apprécié son humilité, son énergie, son exigence et sa bonne camaraderie (...) Quand je le remplaçais sur France 2, il me laissait ce message : 'Prends du plaisir.' J'ai toujours retenu ça."

Nathalie Saint-Criq (responsable du service politique de France 2), que l'on a vue arbitrer le débat opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen en mai dernier, a quant à elle lâché, plus cash : "Ça me désole profondément qu'il quitte le JT. On a passé de très bons moments dans Des paroles et des actes pendant cinq ans, ainsi que durant la présidentielle. On a fait les cons, on a eu peur, on s'est marrés."

Côté messieurs, Gilles Bouleau (TF1) – qui a été son joker sur LCI – a rendu hommage à un homme qui s'intéressait à énormément de choses. "On se connaît depuis trente ans. Il s'intéresse à l'économie, au sport, à la politique. Sa grande qualité est sa capacité d'écoute. Selon la réponse de son invité, il élimine une question ou la modifie", a-t-il expliqué.

Rendez-vous ce jeudi soir à 20h sur France 2 pour assister au dernier journal de 20h de David Pujadas !