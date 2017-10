Laurent Gerra : Sa jolie Christelle et ses parents réunis pour son nouveau livre

Pour la toute première fois, Laurent Gerra se raconte dans un livre. Proposant d'innombrables anecdotes, drôles ou surprenantes, à propos de son parcours hors norme, il révèle la genèse de ses spectacles et ses sketchs, en revenant sur toutes ses rencontres et en ouvrant largement ses archives, pour un scrap book exceptionnel. Dans Carnets d'un sale gosse, publié ce jeudi 12 octobre aux éditions Cherche Midi, l'humoriste et imitateur de 49 ans dévoile des photos inédites de son enfance, de son adolescence de ses débuts à Lyon, des premiers spectacles à Paris au Don Camillo, des premières émissions de radio. Impossible de ne pas évoquer son acolyte Virginie Lemoine mais aussi Jacques Martin et Michel Drucker, sans qui sa carrière n'aurait jamais aussi bien décollé. Laurent Gerra se livre sur d'autres centres d'intérêt bien moins connus comme son amour pour la nature.

Pour marquer le coup de la sortie de son nouveau livre, celui qui officie tous les matins de la semaine sur RTL à 8h45 a organisé une soirée le 9 octobre dernier à Paris, au Buddha-Bar, situé dans le 8e arrondissement. Il a pu compter sur la présence de sa compagne, la ravissante Christelle Bardet, avec qui il est en couple depuis 2010, mais aussi sur celle de ses parents, Jean-Christian et Nicole Gerra, ancien employé dans une entreprise de transports et ancienne vendeuse de linge de maison. Fiers du parcours de leur fils unique, ils ont célébré avec lui ce nouveau chapitre de sa vie d'artiste.

Apprécié de nombreuses personnalités croisées au fil de sa carrière, Laurent Gerra a invité ses plus proches amis au Buddha-Bar. Beaucoup sont issus de la télé et la radio, sans surprise, Catherine Ceylac, Valérie Expert, Patrick Poivre d'Arvor, Christian Morin, mais aussi de la chanson avec Enrico Macias souriant malgré la perte de sa maison de Saint-Tropez, Philippe Lavil, ou encore Gérard Lenorman.

Laurent Gerra est actuellement en tournée avec son spectacle Sans modération, avant de s'installer à Paris à la fin de l'année. Des représentations qui concorderont avec la célébration de son 50e anniversaire au mois de décembre.