Laurent Kerusoré victime d'une grosse chute : Les pompiers sont intervenus

Mésaventure pour Laurent Kerusoré. Sur Instagram, l'acteur de Plus belle la vie (France 3) a révélé avoir fait une mauvaise chute qui a nécessité l'intervention des pompiers.

"Désolé ! J'ai craqué ! Après j'arrête ! Promis. #chute #escalier #envrac #malaudos #cassé #merveilleuxpompiers #pompiers #heros #cascade #aulit #riendegrave #toutvabien #repos #resterpositif #pasgrave #yapire", a-t-il légendé une vidéo dans laquelle il explique plus en détail ce qu'il s'est passé.

"J'ai chuté dans l'escalier et je me suis pris le câble internet qui est juste en haut de l'escalier. Bravo Laurent ! Et pour éviter Ginette [son chien, NDLR] qui était juste en bas, j'ai fait un vol plané mais je ne vous dis pas le vol plané", a confié l'interprète de Thomas Marci, à ses abonnés. Plus de peur que de mal heureusement malgré l'intervention des pompiers : il devrait vite reprendre le chemin des tournages afin de mettre en boîte de nouveaux épisodes de Plus belle la vie.