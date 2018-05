Laurent Maistret blessé dans Fort Boyard : Une photo de son gros bobo dévoilée !

Fort Boyard n'est pas une aventure de tout repos, Laurent Maistret peut en témoigner. Jeudi 24 mai 2018, le gagnant de Danse avec les stars 7 (TF1) est parti en direction du célèbre fort afin de récolter de l'argent pour une association. Et on peut dire qu'il s'est donné à fond !

En Insta Story, Laurent Maistret a partagé quelques moments de son aventure. Et il a dévoilé avoir été blessé en cours de route. "Quand on fait Fort Boyard, ce n'est pas sans risque. Tu reviens rarement en entier", a-t-il écrit en commentaire d'une vidéo montrant l'une de ses mains sérieusement amochée. Rien de grave, on vous rassure. Le beau métisse a ensuite fièrement posé avec Passe-Partout afin d'avoir un souvenir plus joyeux de son passage dans l'émission.