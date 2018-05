Laurent Romejko, son combat pour sa santé continue : "J'ai pris 4 à 5 kg..."

Laurent Romejko a décidé de prendre soin de sa santé.

À 54 ans, l'animateur emblématique des Chiffres et des lettres mais aussi de Météo à la carte sur France 3 a totalement arrêté la cigarette afin de pouvoir profiter le plus longtemps possible de sa vie de famille avec Sylvie et leurs trois enfants, Anne (25 ans), Mathilde (23 ans) et Louis (18 ans). Notons que Laurent Romejko était fumeur depuis plus de trente ans !

Interrogé par nos confrères de Télé Star sur ce processus durant lequel il a obtenu le soutien sans faille du docteur préféré des Français, Michel Cymes, Laurent Romejko a indiqué : "Ça fait sept mois aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer. Ce n'est pas facile tous les jours mais j'avais vraiment envie d'arrêter. J'ai pris 4 à 5 kg mais c'est moins grave que de continuer à fumer !"

En décembre dernier, alors qu'il n'était qu'aux prémices de son combat contre la cigarette débuté un mois plus tôt, l'animateur de France 3 confiait à ce sujet au micro d'Europe 1 : "Ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai bien vécu, j'ai eu quelques tentations au début, les 10 ou 15 premiers jours. Je l'avoue, j'ai rallumé une cigarette ou deux. Très rapidement écrasées d'ailleurs, je n'ai pas aimé le goût et ça m'a tourné la tête."

