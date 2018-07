Laurent Ruquier : Pourquoi il ne participera jamais à DALS

Si la saison 9 n'a pas encore commencé sur TF1, Danse avec les stars fait déjà beaucoup parler. Entre le casting et les nouveautés à la présentation, le programme est au coeur de l'actualité. Pourtant, Laurent Ruquier est loin d'être sensible au phénomène télévisuel. Et pour cause, le présentateur d'On n'est pas couché (France 2) ne participera jamais à DALS et il a révélé pourquoi en interview.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours que Laurent Ruquier s'est expliqué sur son choix. "Jamais. Je ne suis pas physique, je ne sais pas bouger. Je suis un homme de mots, pas de gestes, a-t-il avoué. Je me sens mieux depuis que je fais du sport, mais j'ai été tellement complexé par mon corps que j'en serais incapable."

Les téléspectateurs de TF1 ne verront donc pas Laurent Ruquier de sitôt dans Danse avec les stars. Et ce n'est pas tout, le présentateur de 55 ans n'apparaîtra jamais non plus dans Fort Boyard (France 2) car il ne veut pas se mettre en survêtement en public. Voilà qui est dit !