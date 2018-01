Laury Thilleman en bikini et sans maquillage en Colombie : Fauve Hautot l'admire

Laury Thilleman n'a pas besoin d'artifices pour apparaître resplendissante.

Actuellement en vacances en Colombie – le pays natal de son petit ami Juan Arbelaez (Top Chef) –, notre Miss France 2011 n'hésite pas, de temps à autre, à dévoiler son corps musclé sur son compte Instagram.

Samedi 20 janvier 2018, la belle brune de 26 ans a ainsi posé en bikini devant une cascade dite "des amoureux", sans maquillage évidemment - une initiative qui a beaucoup plu à ses abonnés. "Une femme extrêmement belle et en plus authentique... Vraiment je t'adore", "La photo est parfaite mais il faut avouer qu'avec un modèle comme toi ça facilite les choses... Encore plus belle au naturel... L'une des plus belles Miss !!", "Une femme merveilleuse et naturelle, tu es sublime Laury je t'adore !", a-t-on notamment pu lire.

Parmi ces éloges, on pouvait également retrouver un commentaire laissé par une célèbre amie de Laury : Fauve Hautot. "Beauté <3", a simplement écrit la jurée de Danse avec les stars (TF1).

Pour rappel, il y a quelques jours, Laury invitait ses abonnées à assumer le "no make up". "Je vous encourage à vous accepter tel que vous êtes et à arrêter de subir cette pression sociale qui nous fait croire que se montrer sans maquillage est considéré comme négligé (...). Soyez décomplexées et arrêtez de vous justifier lorsque vous faites le choix de vous montrer au naturel. Votre confiance en soi sera boostée et votre peau vous en remerciera", lançait-elle.